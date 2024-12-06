Вблизи Южноукраинской АЭС на этой неделе пролетели 17 беспилотников – МАГАТЭ

На днях всего в трех километрах от Южноукраинской АЭС пролетели 17 дронов, которые Россия применяет для ударов по Украине. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси о ситуации в Украине, сообщает Укринформ.

"На Южноукраинской АЭС команде МАГАТЭ сообщили, что ранее на этой неделе было обнаружено в общей сложности 17 дронов, которые пролетали на расстоянии около трех километров от станции" , - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что члены команды МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС были вынуждены на короткое время укрываться на территории станции во вторник из-за российских атак. Никакого влияния на саму станцию не было.

Напомним, Россия активизировала ракетно-дроновые удары по объектам украинской энергетики. В частности, во время обстрелов в ночь на 16 ноября и ранним утром 17 ноября были повреждены четыре электрические подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности.