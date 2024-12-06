Зеленский присвоил очередные воинские звания нескольким генералам

Президент Владимир Зеленский присвоил очередные воинские звания нескольким командующим родов войск и одному заместителю, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так в частности указами от 5 декабря воинские звания присвоены:

– бригадного генерала полковнику Братишко Дмитрию Владимировичу - командующему войсками оперативного командования "Схід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

– генерал-майора бригадному генералу Скибюку Игорю Анатольевичу - командующему Десантно-штурмовых войск ВСУ;

– воинское звание генерал-майора бригадному генералу Трепаку Александру Сергеевичу - командующему Сил специальных операций Вооруженных сил Украины;

– бригадного генерала полковнику Паласу Николаю Дмитриевичу - заместителю командующего Объединенных сил ВСУ.

Напомним:

6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины.