Что грозит за отказ от предоставления документов во время проверки ТЦК: детали

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут проверять документы граждан не только на улице, но и в общественных местах. В случае отказа предоставить данные к проверке привлекается полиция, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимира Богдановича в прямом эфире "7 канала".

Эти действия регулируются постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также положением о деятельности ТЦК и СП, которое определяет их обязанности и полномочия.

Как проходит процедура

К проверке могут привлекаться представители местных органов самоуправления, предприятий, учреждений или других организаций, если это предварительно согласовано с местными властями и районной военной администрацией.

Какие документы необходимы

Для проверки гражданин должен предоставить один из следующих документов:

Паспорт гражданина Украины.

Военно-учетные документы.

Удостоверение гражданина Украины.

Законодательство также позволяет использовать цифровые документы. Если у человека нет никаких из перечисленных документов, идентификация может быть проведена через официальные реестры, к которым имеют доступ представители ТЦК.

Что происходит в случае отказа

Если гражданин отказывается предоставить документы или назвать свои данные:

Уполномоченное лицо ТЦК сообщает об этом в полицию.

Полиция устанавливает личность гражданина и проверяет его документы.

В случае успешной идентификации представитель ТЦК может вручить повестку на месте.

Напомним, что если гражданин отказывается получить повестку, то такой факт фиксируется со стороны представителей ТЦК. Они составляют соответствующий акт об отказе.

Кроме того, в Украине повестку могут вручать уполномоченные представители ТЦК, работники районных, городских госадминистраций (военных администраций), а также органов местного самоуправления и работодатели.