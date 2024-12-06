Посольство Украины призывает граждан покинуть территорию Сирии
В связи с эскалацией конфликта в Сирии, Посольство Украины в Ливане обратилось к гражданам с настоятельной рекомендацией воздержаться от поездок в страну или покинуть ее территорию, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявили в МИД.
"В связи с ухудшением ситуации в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, - покинуть ее территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.
Украинцам предоставили определенные рекомендации, если они находятся на территории Сирии:
- Избегать мест массового скопления людей и протестных акций.
- Не оставлять места жительства без необходимости.
- Всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
- Соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в Сирии.
- Рассмотреть возможность покинуть страну.
Посольство Украины в Ливане призывает граждан оперативно связаться в случае чрезвычайных ситуаций и получить дополнительные консультации по дальнейшим действиям.
Это можно сделать :
- по номеру телефона: +961 592 16 68,
- по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua,
- из-за звонка на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57,
- по электронной почте украинского МИД: cons_or@mfa.gov.ua.
Война в Сирии
Ситуация безопасности в Сирии значительно ухудшилась из-за новых наступательных операций и активизации военных действий на прошлой неделе.
В стране продолжаются масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.
По одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.
В зоне конфликта растет угроза для гражданского населения, в частности из-за бомбардировок, обстрелов и нестабильности местной инфраструктуры.
Повстанцы уже захватили 1 декабря стратегический город Алеппо, а также Хаму, о чем стало известно вчера, 6 декабря.
В интервью CNN Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада.