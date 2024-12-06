Спецслужбы Венгрии шпионили за чиновниками Евросоюза – расследование

Венгерская разведывательная служба шпионила за посещавшими страну должностными лицами ЕС, свидетельствуют данные совместного расследования Direkt36 and De Tijd, сообщает Европейская правда.

Согласно его данным, сотрудники Информационного управления Венгрии (IH) обыскивали гостиничные номера, где останавливались чиновники ЕС и записывали их телефонные разговоры.

Объектом слежки, в частности, стали следователи Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в свое время расследовало дело венгерской компании, принадлежавшей зятю премьер-министра Виктора Орбана.

В расследовании приводятся примеры с 2015 по 2017 год, когда чиновники ЕС, работавшие на OLAF и приезжавшие в Венгрию, во время поездок на автомобилях становились объектами слежения, а их телефоны прослушивались.

В публикации также отмечено, что обычной практикой венгерской разведки является обыск гостиничных номеров приезжающих с визитом делегаций ЕС и загрузка данных с их ноутбуков.

Будапешт уже давно обвиняют в изломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционеров.

В 2021 году один из венгерских законодателей признал, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение.

Ранее в этом году кибератаки получил депутат Европарламента, критически настроенный в Венгрию.

Ранее СМИ сообщали, что беспокойство относительно позиции венгерских властей по отношению к Североатлантическому Альянсу привело к тому, что в НАТО ограничили обмен информацией, в том числе и разведывательной, с Венгрией.