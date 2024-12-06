Потребление света в пятницу остается высоким – "Укрэнерго"

В пятницу, 6 декабря, планируемый импорт электроэнергии в Украину составляет 14 514 МВт-час. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 14 514 МВт-час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1154 МВт" , - говорится в сообщении. ﻿

Отмечается, что потребление электричества по состоянию на 9:30 6 декабря держалось на уровне предыдущих суток. В то же время оно сезонно остается на высоком уровне.

В свою очередь, Министерство энергетики сообщает, что за прошедшие сутки энергетики заживили 1588 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Как сообщалось, почасовые отключения электроэнергии 6 декабря для бытовых потребителей запланированы с 06:00 до 22:00. Ограничения мощности для промышленности и бизнеса действуют с 5:00 до 23:00.