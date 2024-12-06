Оккупанты на Запорожской АЭС не пускают экспертов МАГАТЭ в склады и хранилища

Российская оккупационная администрация на Запорожской АЭС продолжает отказывать присутствовавший на станции миссии МАГАТЭ в доступе к внешнему составу запасных частей и хранилищу дизельного горючего. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси о ситуации в Украине, сообщает Укринформ.

"Команде МАГАТЭ по-прежнему отказывают в доступе к внешнему составу запасных частей и хранилища дизельного горючего" , - отмечается в заявлении.

Российская оккупационная администрация лишь сообщила экспертам МАГАТЭ, что резервуар для хранения дизельного горючего, поврежденный более двух лет назад, отремонтирован.

В МАГАТЭ также отметили, что продолжают внимательно следить за проведением ремонтных работ на оккупированной Россией ЗАЭС, элементами систем безопасности энергоблоков №2, №3 и №6.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжала слышать взрывы в течение большинства дней, в основном на дальних расстояниях от станции, и о ее повреждении не сообщалось", - говорится в заявлении.

Напомним, российская оккупационная администрация на Запорожской АЭС регулярно препятствует полному доступу экспертов МАГАТЭ ко всей территории станции.