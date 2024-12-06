Путин отправил в отставку губернатора Курской области и назначил замену

Глава Кремля Владимир Путин отправил в отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил врио главы региона депутата Госдумы Александра Хинштейна. Это уже вторая за год смена руководства области, причиной которой стал "хаос" после захода ВСУ и проваленной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом пишут российские издания The Moscow Times и "Верстка", сайт Кремля.

В тексте указа, опубликованного на официальном сайте Кремля, указано, что Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Однако, по данным источников "Верстки", Смирнова отправили в отставку из-за "хаоса" в управлении регионом, который возник после захода в область Вооруженных сил Украины в августе этого года и взятия под контроль сотни российских населенных пунктов.

Собеседники издания рассказали, что замену Смирнову в Кремле начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру согласовали буквально накануне. Главными проблемами, с которыми не справился Смирнов называют недовольство и протесты переселенцев из занятых ВСУ районов, а также конфликты с главами муниципальных образований, которых губернатору не удалось сместить.

При этом местные чиновники утверждают, что еще одна причина отставки Смирнова – это строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, которые "никакого толку не дали в критический момент".

На встрече с Хинштейном Путин заявил, что его опыт, в частности в качестве советника директора Росгвардии в 2016–2018 годах, делает его подходящим кандидатом для "кризисного управления" в "той ситуации, в которой Курская область сейчас находится".

Путин также добавил врио губернатора предстоит решать ряд первоочередных задач, включая восстановление жилищно-коммунального хозяйства, экономики и обеспечение помощи населению.

Верстка напоминает, что уже 4 месяца российские войска не могут выбить ВСУ из приграничных районов Курской области, взятых под контроль в результате начавшейся 6 августа наступательной операции.

Власти оценивают стоимость восстановления экономики после захода ВСУ в 700 млрд рублей.

Хинштейн считается одним из самых влиятельных депутатов Госдумы. Его авторству принадлежат такие законы как запрет пропаганды ЛГБТ, обязательности указания статуса террористической организации, законы о "заземлении" IT-компаний в России, о запрете рекламы у нежелательных организаций и многие другие.