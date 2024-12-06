Песков анонсировал "прямую линию" Путина с гражданами РФ

Президент России Владимир Путин проведет "прямую линию" со своими гражданами 19 декабря, сообщает Деловая столица.

Она будет совмещена с "большой пресс-конференцией", заявил спикер Путина Дмитрий Песков со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Так, Кремль в ночь с 7 на 8 декабря откроет сбор вопросов к "прямой линии".

"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента в этом году снова пройдут под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" , — пишет ТАСС.

На мероприятие будут приглашены иностранные медиа.

На работу с россиянами под "прямую линию" привлекут "ветеранов" войны с Украиной (так называемая "специальная военная операция") и "искусственный интеллект".

Также в Кремле анонсировали "приложение для iOS", посвященное мероприятию.