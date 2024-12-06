Сырский назвал главные задачи для украинских войск на Курском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил главные задачи для украинских войск на Курском направлении. Сейчас ВСУ уничтожают россиян несмотря на то, что их силы превосходят, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает его Facebook.

"Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - рассказал он.

По словам генерала, работа, как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя, продолжается практически в круглосуточном режиме.

"Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", - добавил Сырский.

Что происходит на Курском направлении

Украинские военные ведут наступление в Курской области четыре месяца. Как ранее рассказывал Сырский, во время наступления ВСУ в Курской области потери Украины были фактически вдвое меньше, чем у россиян.

И хотя по данным на конец ноября Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области, занятой во время активной фазы наступления, президент Украины Владимир Зеленский допустил использование Курской операции для дипломатических шагов.

Что касается потерь РФ в Курской области, то по данным на конец октября, РФ потеряла 17 819 военных, как убитыми, так и ранеными. Кроме того, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.