Минобороны обещает уволить начальника академии сухопутных войск имени Сагайдачного

Готовится приказ об увольнении начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в Верховной Раде. Об этом заявила нардеп Юлия Яцык, сообщает Лига.net.

Уволить Ткачука решили по фактам, выявленным временной следственной комиссией, сообщил Гаврилюк.

Юлия Яцык – нардеп от "Слуги народа" и заместитель председателя ВСК по защите прав военнослужащих. Она утверждает, что главнокомандующий Александр Сырский пытался удержать Ткачука в должности, но "нерабская позиция курсантов НАСВ, здравый смысл и возмущение общества безнаказанностью Ткачука оказались сильнее".

Ранее, 21 марта, Яцык сообщила о коллективной жалобе от курсантов вуза. Среди прочего, те рассказали ВСК о следующем:

существует "ротная касса", в которую курсанты "сбрасываются" на разные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.п.);

увольнение курсантов регулируется в "ручном режиме" (если хочешь увольнение, например, нужно купить бумагу, заправить картридж и пр.);

есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов;

в медпункте отсутствуют необходимые лекарства ("все лечат ибупрофеном или парацетамолом");

в разных группах от 30% до 60% курсантов, стоящих на обеспечении, не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).

Уже на следующий день, 22 марта, командование Сухопутных войск приняло решение о проверке положения дел в академии.