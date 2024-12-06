Глава военного комитета НАТО поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил и засвидетельствовал свое уважение, сообщает Европейская правда.
Заявление он опубликовал в своем X (Twitter).
"В День Вооруженных сил Украины хочу выразить мое глубочайшее уважение храбрости и непоколебимой стойкости, которую продемонстрировали ВСУ. Они показывают миру, что для них нет ничего невозможного. Украина заслуживает на нашу максимальную поддержку", – написал Бауэр.
Напомним, ранее Бауэр высказал мнение, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.
Также он призывает страны Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП.