Зеленский присвоил почетные наименования ряду бригад

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования отдельным бригадам. Указы о наименованиях обнародованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

С целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач, указом №828/2024 Президент присвоил 118-й отдельной бригаде территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени атамана Лютого-Лютенко". В дальнейшем ее будут именовать – 118 отдельная бригада территориальной обороны имени атамана Лютого-Лютенко Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Указом №829/2024 глава государства присвоил 128-й отдельной бригаде территориальной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетное наименование "Дике Поле". В дальнейшем ее будут именовать – 128 отдельная бригада территориальной обороны "Дике Поле" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Указом №830/2024 Зеленский присвоил 203 учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени Владислава Рыкова". В дальнейшем ее будут именовать – 203 учебная авиационная бригада имени Владислава Рыкова Воздушных сил Вооруженных сил Украины.