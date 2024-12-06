Шмыгаль сообщил, когда поступят первые 50 млрд долларов от российских активов

Россия заплатит за все разрушения, которые она совершила в Украине. Первые 50 млрд долларов от замороженных российских активов поступят в следующем году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время вопросов для правительства в Верховной Раде.

"Государство образовало международный реестр убытков в рамках создания международного компенсационного механизма. Враг, Россия, должен заплатить каждому украинцу за уничтоженное, утраченное поврежденное имущество, за все эти разрушения, которые мы получили из-за российской агрессии" , - сказал он.

По его словам, это, безусловно, должно быть расплатой врага за все то, что он сделал здесь.

"Пока идет юридическая процедура образования соответствующего компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов. Начнем получать первые 50 млрд. уже в следующем году" , - сообщил Шмыгаль.

Кредит под российские активы

В октябре текущего года Европейским Союзом вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 млрд евро (примерно 50 млрд долларов) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины.

Такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.

Верховная Рада 3 декабря внесла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы. Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства".

Документом установлено, что деньги не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели в Украину будут переведены первые транши в рамках кредита на 50 млрд долларов.

Как заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро . Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов и они также "могут быть использованы для военных целей".