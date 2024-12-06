Швеция и Дания совместно заказали 40 бронемашин для Украины

Швеция и Дания в пятницу объявили о размещении крупного заказа на закупку БМП, из которых 40 машин – для Украины. Об этом пишет Dagens Nyheter и Aftonbladet, сообщает Европейская правда.

Стокольм и Копенгаген вместе разместили заказ на шведские БМП CV 90 модели MKIIIC от производителя Hägglunds на общую сумму 25 млрд шведских крон – более 2,1 млрд евро.

Дания заказывает 115 единиц, а Швеция – меньшее количество в дополнение к контракту, который заключила еще весной и который предусматривает поставку всего 50 машин. Они должны заменить 50 БМП, переданных Швецией Украине.

Также в контракте – 40 машин, заказанные сразу для Украины и совместно оплаченные Данией и Швецией.

"Эти инвестиции обеспечат больше шведских БМП для большей безопасности Европы и в частности Украины. Шведская оборонная индустрия – это уникальный и сильный актив в наших национальных и коллективных оборонных возможностях" , – прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

БМП, заказанные Данией, будут поступать с производства в 2027-2030 годах и сформируют "костяк" механизированной бригады, которую Дания готовит как элемент совместной обороны НАТО.

В конце ноября Йонсон объявил, что Швеция готовит значительную инвестицию в производство Украиной собственного дальнобойного оружия.

Также Швеция закупит для себя дополнительные ракеты к Patriot на более 450 млн долларов.