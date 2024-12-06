ВСУ передали первую партию нового дрона-ракеты "Пекло" – Зеленский
Силам обороны передали первую партию дрона-ракеты "Пекло" украинского производства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.
По его словам, это вооружение уже имеет подтвержденное боевое применение.
"Благодарю каждого и каждого, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине драться", – сказал он.
"Пекло" – не первая дрон-ракета, которую производит Украина. В августе президент сообщил об успешном применении "Паляницы", а сейчас это оружие уже вышло в серийное производство.