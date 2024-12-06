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ВСУ передали первую партию нового дрона-ракеты "Пекло" – Зеленский

ВСУ передали первую партию нового дрона-ракеты "Пекло" – Зеленский
Фото: x.com/ZelenskyyUa

Силам обороны передали первую партию дрона-ракеты "Пекло" украинского производства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.

По его словам, это вооружение уже имеет подтвержденное боевое применение.

"Благодарю каждого и каждого, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине драться", – сказал он.

"Пекло" – не первая дрон-ракета, которую производит Украина. В августе президент сообщил об успешном применении "Паляницы", а сейчас это оружие уже вышло в серийное производство.

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