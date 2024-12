ВСУ передали первую партию нового дрона-ракеты "Пекло" – Зеленский

The "Peklo" (Hell) drone-missile - our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Все, первый битва была удалена к нашим защитам сил. Мощность, которая сейчас находится в производстве и разработке.



Я имею приятный для каждого из них involved в нашем защитном процессе, который… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ