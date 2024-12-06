Сейм Польши лишил иммунитета главу предыдущей партии власти Качиньского

Сейм Польши принял решение о лишении иммунитета президента оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Polsat news.

В пятницу Сейм принял решение о снятии неприкосновенности с Ярослава Качиньского. Это стало следствием ходатайств, поданных в связи с событиями во время ежемесячных отмечаний Смоленской катастрофы.

Депутаты поддержали представление частного обвинителя Збигнева Комосы, который утверждает, что председатель партии "Право и справедливость" ударил его. За снятие неприкосновенности проголосовал 241 депутат, против – 206, никто не воздержался.

Перед этим в среду регламентная комиссия Сейма поддержала привлечение к уголовной ответственности президента "Права и справедливости" по подозрению в уничтожении венка перед мемориалом жертвам Смоленской катастрофы и вероятном физическом нападении на активиста Збигнева Комосу.

Во время очередного чествования памяти жертв катастрофы, которое происходит ежемесячно 10 числа, в октябре перед мемориалом была толчея. Збигнев Комоса утверждает, что Ярослав Качиньский дважды ударил его в лицо. Чтобы защитить свои права как частного обвинителя, он подал отдельное ходатайство о снятии неприкосновенности с президента "ПиС".

В то же время Сейм в пятницу не поддержал второе представление за снятие неприкосновенности с Качиньского из-за уничтожения им венка.

Речь идет о последствиях инцидента, произошедшего еще в прошлом году перед памятником жертвам Смоленской катастрофы на площади Пилсудского в Варшаве.

Речь идет о венке, возложенном к вышеупомянутому памятнику Збигневом Комосой. Активист регулярно возлагает его к обелиску, что не нравится представителям "Права и справедливости".

Политики утверждают, что дело в табличке, прикрепленной к венку, которая, по их мнению, оскорбляет память президента Леха Качиньского. Это связано с тем, что на ней есть надпись: "Памяти 95 жертв Леха Качиньского, который, игнорируя все процедуры, приказал пилотам совершить посадку в Смоленске в чрезвычайно сложных условиях. Покойтесь с миром. Польский народ".

Напомним, в январе Качиньский получил выговор от комитета по вопросам этики Сейма за то, что назвал премьер-министра Дональда Туска "немецким агентом".