В Украине задержали члена международного наркосиндиката: находился в розыске Интерпола 6 лет
В Украине задержан участник международного наркосиндиката. Мужчина находился в розыске Интерпола шесть лет, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление Службы безопасности Украины.
Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение и задержала во Львовской области участника международного наркосиндиката.
"Злоумышленник 6 лет находился в розыске по линии Интерпола. В частности, он был участником организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза", - сообщили в СБУ.
За доли службы, задержан гражданин соседней страны ЕС и во избежание уголовной ответственности он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия.
Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.
Задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции. Между тем, проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск.
Напомним, что ранее в этом году Служба безопасности Украины сообщила, что в Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года был конфискован у контрабандистов.
Мы также писали, что летом этого года пограничники разоблачили гражданина Венгрии, пытавшегося ввезти в Украину целый набор наркотиков. Он прятал запретные вещества по всему салону авто.