Зеленский обсудил с премьером Италии новый пакет помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджией Мелони и они говорили, среди прочего, о следующем пакете военной помощи, сообщает Европейская правда.

Зеленский отметил, что рассказал Мелони об актуальной ситуации на фронте и говорил о дальнейшей военной помощи и возможности ускорения предоставления 10-го пакета помощи, который готовит Италия.

"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации с безопасностью в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины" , – добавил он.

Ранее неофициально сообщалось, что итальянское правительство, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года.