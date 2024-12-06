СМИ узнали, что разведка Венгрии следила за чиновниками ЕС, проверявшими зятя Орбана

Журналисты выяснили, что разведывательная служба Венгрии следила за следователями Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, которые проверяли компанию, принадлежащую зятю венгерского премьер-министра Виктора Орбана﻿. Об этом говорится в расследовании венгерского медиацентра Direkt36 и бельгийской газеты De Tijd со ссылкой на Politico, сообщает Деловая столица.

По данным журналистов, за чиновниками из ЕС в 2015-2017 годах, которые приезжали в Венгрию, чтобы проверить компанию зятя премьера Орбана, следили во время поездок на автомобилях и прослушивали их телефоны.

Авторы расследования отмечают, что для венгерской разведки обыскивать гостиничные номера делегаций ЕС и загружать информацию с их ноутбуков "является обычной практикой".

Руководитель пресс-службы офиса Орбана назвал расследование "фейковыми новостями". Politico указывает, что власти Венгрии уже давно обвиняют во взломе телефонов журналистов, активистов и оппозиционных деятелей.

В 2021 году один из венгерских депутатов заявил, что правительство приобрело израильское шпионское программное обеспечение. А в начале 2024-го мишенью кибератаки стал депутат Европарламента, который критиковал Венгрию.