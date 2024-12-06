В Германии снова призвали Шольца передать Украине Taurus

В Германии снова заговорили о возможности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. На этот раз инициатором стала Свободная демократическая партия Германии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Tagesschau.

По данным СМИ, лидер парламентской фракции СвДП Кристиан Дюрр снова призвал предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. По его мнению, задержка с передачей вооружения Украине может быть потаканием российскому нарративу о том, что любой, кто поставляет дальнобойные системы вооружений, может спровоцировать ядерную войну в Европе.

Также известно, что СвДП подала в парламент предложение о поставках Taurus в Украину. Однако, вероятнее всего ни Социал-демократической партия канцлера Германии Олафа Шольца, ни оппозиционный Христианско-демократический союз голосовать за это представление не будут.

Украина стремится получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии

Украина активно призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии до 500 км. Это оружие может стать решающим для нанесения ударов по тыловым позициям российской армии, логистическим узлам и важным объектам инфраструктуры в оккупированных регионах. Ракеты Taurus оснащены высокоточными системами наведения и имеют мощный боезаряд, что делает их эффективным инструментом для наступательных операций и разрушения ключевых звеньев военной логистики врага.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от принятия решения о передаче этого оружия Украине. Его главным аргументом является опасение, что ракеты Taurus могут быть использованы для ударов по территории России. Шольц считает, что это может обострить войну и повлечь непредсказуемые последствия. При этом Германия также учитывает риски втягивания в прямое противостояние с РФ, пытаясь избежать эскалации войны.

Несмотря на это в Бундестаге и среди союзников Германии растет поддержка идеи передачи Украине этих ракет. Сторонники отмечают, что Taurus нужны для защиты украинской территории, а их использование можно ограничить с помощью программных или договорных гарантий, чтобы исключить возможность атак на Россию. Вопрос остается открытым и зависит от внутриполитических обсуждений в Германии и давления международных партнеров.