Путин анонсировал заключение с Беларусью договора о "ядерных" гарантиях безопасности

Россия и Беларусь сегодня, 6 декабря, могут подписать договор о гарантиях безопасности. Он якобы предусматривает задействование ядерного оружия. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на заседании высшего госсовета так называемого "союзного государства", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам главы Кремля, новый договор, который собираются подписать Москва и Минск, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы "союзного государства".

"Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Беларуси (диктатора Александра Лукашенко - ред.), на территории Республики Беларусь" , - добавил Путин.

Диктатор уточнил, что при помощи такого соглашения страны якобы хотят обеспечить надежную защиту безопасности РФ и Беларуси.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, Россия с начала полномасштабной войны против Украины продолжает угрожать применением ядерного оружия.

Недавно российские власти решили изменить ядерную доктрину. В частности, был расширен список условий, при котором РФ может применить ядерное оружие. Одно из них - "агрессия" против России со стороны неядерной державы при поддержке ядерной.

Так Москва ответила на разрешение для Украины от США, Британии и Франции использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российской территории.