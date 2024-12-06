Главаря "ДНР" Пушилина будут судить за принудительную мобилизацию

Главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина будут судить за организацию принудительной мобилизации граждан на войну против Украины. Об этом заявили в прокуратуре Донецкой области, сообщает Новое время.

Как отметили в ведомстве, прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд очередной обвинительный акт в отношении так называемого главы квазиреспублики. Ему инкриминировали нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 19 февраля 2022 года с целью ведения агрессивной войны против Украины «глава ДНР» вступил в сговор с высшим политическим руководством РФ. Он объявил всеобщую мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой области. Выполняя приказы Кремля, он подписал ряд «ничтожных» законов, добавили в прокуратуре. В частности, чтобы увеличить численность оккупационных войск, он изменил предельный возраст призывников с 55 до 65 лет.

В прокуратуре добавили, что работники «военкоматов» и командиры вражеских подразделений также запугивают граждан Украины уголовной ответственностью за отказ воевать против нашего государства.

3 октября сообщалось, что главе террористической группировки Пушилину заочно объявили о подозрении за организацию принудительной мобилизации граждан для войны против Украины.

1 октября Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Офис генерального прокурора собрали и верифицировали доказательства насильственной депортации по меньшей мере 31 украинского ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию.

Расследование установило, что сначала похищенных детей доставляли в оккупированный Донецк, оттуда автобусами перевозили в Ростов-на-Дону, а дальше самолетом переправляли в Москву.

В марте ему также объявляли о подозрении за организацию голосования на так называемых выборах в РФ на временно оккупированной территории в Донецкой области.