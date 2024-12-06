ЕИБ выделил 60 млн евро на восстановление трассы и транспорт для трех городов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении более 60 млн евро на поддержку восстановления важных автодорог и модернизацию парка общественного транспорта, сообщает Европейская правда.

Один из проектов, на который предоставляют средства, предусматривает восстановление участка автодороги М01, проходящей по Киевской и Черниговской областям и пострадавшей во время боевых действий. В частности, речь идет об участке Киев – Чернигов – Новые Яриловичи как составляющей проекта "Европейские дороги Украины II". На этот проект предусмотрено 43,48 млн евро.

Еще одно направление – модернизация общественного транспорта в Киеве, Одессе и Сумах, в частности речь идет о новых автобусах, троллейбусах и трамваях, запчастях и другом оборудовании для обслуживания парка. Киев должен получить новые автобусы, Одесса – трамвайные вагоны украинского производства, Сумы – троллейбусы. На это направляют 17,25 млн евро.

Финансирование подкреплено гарантиями ЕС.

"Эта финансовая поддержка является составляющей Пакета быстрого реагирования для солидарности с Украиной, по которому банк с 2022 года предоставил Украине более 2 млрд евро" , – отмечают в коммюнике.

Как известно, некоторые украинские города получили подержанный общественный транспорт в качестве подарка от отдельных городов или стран, которые взяли патронат над определенным регионом. Так, например, Чернигову передали автобусы из Риги и из швейцарской общины, в Киеве на многих маршрутах можно видеть автобусы из Германии, а в метрополитене – подаренные вагоны из Варшавы.