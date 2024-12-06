РФ отказалась финансировать оккупированную Абхазию

Власти самопровозглашенной Республики Абхазия, в создании которой активное участие принимала Россия, на совещании по энергетике заявили о прекращении финансирования со стороны РФ. Со ссылкой на и.о. так называемого "президента" Абхазии Бадра Гунба, которого цитирует Эхо Кавказа, сообщает Зеркало недели.

Государственных служащих предупредили об угрозе невыплаты заработной платы.

По его словам, с ноября Россия фактически прекратила выплаты почти по всем направлениям. С ноября было использовано 425 млн рублей бюджетных средств, но из республиканского бюджета не выплачиваются заработные платы работникам бюджетной сферы, в том числе силовым структурам и правоохранительным органам.

"На сегодняшний день, кроме пенсионного обеспечения, все другие виды финансовой помощи были прекращены" , — добавил Бадра Гунба.

"Правительство" активно работает, чтобы обеспечить финансирование энергетических потребностей, а также коммерческий переток электроэнергии из России, который оплачен до 7 декабря. Если вопрос с энергообеспечением не будет решен, в Абхазии предупредили о возможности сокращения электроснабжения до 7-8 часов в день.