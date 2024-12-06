Украина будет импортировать газ из Польши - Оператор ГТС

ООО "Оператор ГТС Украины" и польский оператор газотранспортной системы Gaz-System договорились о введении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Польши в Украину в объеме около 5,15 млн кубометров в сутки. Обновленная мощность доступна с 1 января по 30 сентября 2025 года. Со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС, сообщает БизнесЦензор.

Впервые ее можно будет забронировать на ежемесячном аукционе, который состоится 16 декабря.

Заказчики транспортных услуг также смогут получить доступ к бронированию указанной мощности на квартальных, месячных, суточных и внутрисуточных аукционах в соответствии с календарем ENTSO-G, уточнили в пресс-службе компании.

"Наша многомесячная работа с польским партнером Gaz-System позволила обеспечить увеличение гарантированных мощностей для транспортировки газа из Польши в Украину. Это усиление безопасности поставок газа для Украины и увеличение возможностей для заказчиков транспортировать и хранить газ у нас. Мы продолжим работать над тем, чтобы наши клиенты смогли рассчитывать на эти мощности на постоянной основе" , – прокомментировал договоренность гендиректор Оператора ГТС Дмитрий Липпа.

Он добавил, что за последний год были введены гарантированные мощности со всеми сопредельными странами, что открыло доступ к природному газу из многих источников, обеспечивая тем самым дополнительную безопасность поставки газа для Украины.

В частности, ранее "Оператор ГТС Украины" получил подтверждение гарантированных поставок газа из Словакии в объеме 42 миллионов кубометров в сутки до конца зимы 2026 года.

Как сообщалось, все указывает на то, что остановка транзита российского газа по территории Украины с 1 января становится реальностью, заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

Продолжится ли транзит газа через Украину: Что известно?

Представители украинских властей неоднократно заявляли, что Украина не намерена продлевать контракт на транспортировку российского природного газа в Европу после 2024 года, но в правительстве Украины предполагали другие договоренности по этому вопросу.

В конце октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Венгрия и Словакия близки к подписанию контракта с Азербайджаном об импорте 12-14 млрд кубометров газа ежегодно через Украину. Новое соглашение должно заменить действующий транзитный договор между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в конце года.

Предварительно планировалось, что поставки газа с азербайджанской стороны будут обеспечивать SOCAR, а венгерская MVM и словацкая SPP будут заниматься транспортировкой в Европу. Однако в схему с азербайджанским газом так или иначе будет привлечена Россия, ведь Азербайджан не имеет таких свободных объемов газа, а также должен получить доступ к российской ГТС, отмечало агентство.

Напомним, договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и Оператором ГТС, а также межоператорское соглашение между Оператором ГТС и "Газпромом" было подписано 30 декабря 2019 года. Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд. кубометров газа в год, но это условие не выполняется.

В 2023 году транзит российского газа через газотранспортную систему Украины снизился на 28,4% (на 5,81 млрд кубометров) по сравнению с 2022 годом – до 14,65 млрд кубометров.