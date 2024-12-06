Зеленский во Франции может встретиться с Трампом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский якобы принял приглашение на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, который пройдет в субботу, и может встретиться в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом, который тоже едет на запад. Об этом пишет AFP, ссылаясь на неназванного чиновника, сообщает Европейская правда.

Собеседник сообщил журналистам, что Зеленский поедет в Париж 7 декабря на церемонию открытия Нотр-Дама после реставрации и кроме встречи с президентом Франции Макроном может провести еще серию двусторонних встреч – поскольку в Париже в этот день будут десятки лидеров.

"Президент Украины будет присутствовать на торжествах по случаю реставрации Собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в том числе избранный президент Дональд Трамп, который также будет на событии" , - цитирует агентство украинского собеседника.

Елисейский дворец не раскрывал журналистам списка высоких гостей, однако известно, что в Париже ждут около полусотни первых лиц разных государств. Дональд Трамп публично подтвердил свое участие.

Макрон уже приезжал осматривать обновленный интерьер собора утром 29 ноября и неоднократно наведывался туда на разных этапах реставрации.

Билеты на богослужение в восстановленном после пожара Соборе Парижской Богоматери, которые пройдут в первые дни после открытия восстановленного храма, разобрали менее чем через два часа.

Напомним, Владимир Зеленский нынешней осенью встречался с Трампом в Нью-Йорке, а после дня выборов провел с ним телефонный разговор.

На этой неделе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Венс и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретились в Вашингтоне.