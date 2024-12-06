Российский "Аэрофлот" из-за санкций начал закупать подержанные самолеты на запчасти
Крупнейший российский авиаперевозчик, компания "Аэрофлот", закупит подержанные самолеты Boeing 737. Компания спустит их на запчасти для своих судов. Со ссылкой на The Moscow Times, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным СМИ, "Аэрофлот" планирует получить от группы "Волга-Днепр" пять грузовых Boeing 737-800BCF. Эти самолеты будут спущены на запчасти.
Вероятно, речь о бортах возрастом 21-22 года и стоимостью от 1,4 млрд до 1,9 млрд рублей каждый. Однако права на их пользование принадлежат структуре "Атран", входящей в "Волгу-Днепр". Российский "Аэрофлот" планирует договориться о переуступке прав на лизинг и заключить соглашение страхового урегулирования с владельцем бортов - ирландской компанией AerCap.
Эти самолеты "Аэрофлот" хочет передать самолеты своей дочерней компании - лоукостеру "Победа". По данным издания, превратить грузовые самолеты в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и "неоправданно дорого". Именно поэтому "Аэрофлот", вероятно, планирует снять с них двигатели, стойки шасси, авионику и другие комплектующие.