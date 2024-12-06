Народный депутат от партии Слуга народа и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что разговоры о«золотой ссылке» для президента Украины Владимира Зеленского в Лондон — российская ИПСО. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, сообщает Новое время.

«Это даже не фантазия, а элемент информационной борьбы России против Украины» , — подчеркнул он.

По его словам, он не слышал подобных обсуждений, а информацию распространяет страна-агрессор Россия — это является частью ее информационно-психологической операции.

«Наиболее вероятная моя версия заключается в том, что это Россия каким-то образом пытается дестабилизировать ситуацию. Это такой вброс, как говорят — ИПСО. Здесь нет никакой основы даже для таких слухов. Это просто абсурдно. Здесь нечего комментировать» , — говорит Мережко.

5 декабря испанская газета El Mundo со ссылкой на «слухи» среди украинских дипломатов написала, что страны Запада готовят для президента Владимира Зеленского так называемое золотое изгнание в Лондоне после того, как в войне РФ против Украины будет достигнуто «мирное урегулирование».

По данным издания, в украинских дипломатических кругах ходят слухи о том, что Зеленского хотят отправить в Лондон в то время, как в Украине будут готовиться к президентским и парламентским выборам.

5 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова немедленно провести выборы после завершения войны с Россией. Отвечая на вопрос о вероятности проведения выборов в 2025 году, Ермак отметил, что Зеленский готов к ним «в любой момент».

Ранее телеканал CNN сообщал, что Кэллог имеет план окончания войны, который предусматривает возвращение оккупированных украинских территорий исключительно дипломатическим путем и приостановление сближения Украины с НАТО на неопределенный срок.

Также Кэллог предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем. А пошлина на экспорт российских энергоносителей позволит профинансировать восстановление Украины.