Пограничники задержали военного, который после СОЧ решил вернуться в ряды ВСУ

Военнослужащий самовольно покинул место срочной службы и пересек границу Украины, однако через некоторое время решил вернуться и снова присоединиться к ВСУ — его задержали пограничники.﻿ Со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, сообщает Деловая столица.

Пограничники рассказали, что они задержали мужчину, который незаконно пересек границу из Румынии в Украину.

Как выяснилось, это был гражданин Украины, в начале октября самовольно покинувший место службы.

"Муж узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей" , — пояснили в ГПСУ.

По данным пограничников, воспользовавшись нововведением в статье 401 Уголовного кодекса Украины, позволяющим избежать наказания за самовольное оставление воинской части, мужчина получил возможность снова стать в ряды защитников.

Напомним, согласно новому законодательству, у военных, впервые самовольно покинувших место несения службы, есть месяц – до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.