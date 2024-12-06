Новым руководителем ОБСЕ стал экс-глава МИД Турции

В пятницу, 6 декабря, бывший министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу стал новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, сообщает Новое время.

На заседании Совета министров ОБСЕ на Мальте были утверждены ключевые кадровые назначения, а также произошли изменения на нескольких высоких должностях:

Мария Телалян, советница по правовым вопросам МИД Греции, стала директором Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Кристоф Камп, постоянный представитель Нидерландов в ОБСЕ, назначен Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств.

Ян Браатху, представитель Норвегии в ОБСЕ, теперь будет отвечать за свободу СМИ.

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Мальты Ян Борг отметил, что достигнутый консенсус отражает «совместную приверженность принципам и ценностям ОБСЕ».

Он подчеркнул, что организация продолжает оставаться ключевым институтом для решения таких глобальных вызовов, как конфликты, изменение климата и демократическая устойчивость.

С 2025 года председательство в ОБСЕ перейдет от Мальты к Финляндии.

Феридун Синирлиоглу — что о нем известно

Феридун Синирлиоглу — турецкий дипломат и политик с обширным опытом в международных отношениях. С 2016 по 2023 год он был постоянным представителем Турции в ООН, представляя интересы своей страны на ключевых международных форумах.

Ранее, в период с августа по ноябрь 2015 года, он занимал пост министра иностранных дел Турции, участвуя в формировании внешнеполитического курса страны.

Феридун Синирлиоглу — академик с ученой степенью доктора философии в области политических наук и международных отношений. Его научная работа посвящена политической философии Иммануила Канта. Владеет английским и немецким языками.