За границей 18-летние украинцы смогут получить паспорт при наличии военно-учетного документа

18-летние украинские ребята могут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетного документа﻿. Об этом заявил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Суспільне.

По его словам, такой порядок касается как находящихся в пределах страны, так и тех, кто за границей.

"Есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить паспорт гражданина Украины, нужно иметь исключительный перечень документов, в том числе в этом перечне документов есть документ по военному учету. Я сам лично проходил, это проходят многие мужчины, которые физически в Украине и за границей" , — объяснил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что все граждане Украины, независимо от того, где они находятся, должны соблюдать законодательство Украины, "других подходов не может существовать", поскольку это будет дискриминацией.