"Укрэнерго" обновило графики отключений на субботу
В Украине в субботу, 7 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать в одну очередь. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Завтра, 7 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
- 09:00 - 20:00 - одна очередь отключений.
А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 08:00 - 21:00.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября.