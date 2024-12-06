"Укрэнерго" обновило графики отключений на субботу

В Украине в субботу, 7 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Однако свет будут выключать в одну очередь.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Завтра, 7 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

09:00 - 20:00 - одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 08:00 - 21:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 28 ноября.