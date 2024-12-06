Зеленский подписал указ, которым изменил границы Чернобыльского заповедника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №835/2024, которым изменил границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Территория заповедника стала меньше﻿. Со ccылкой на Госпогранслужбу, сообщает Деловая столица.

В ГНСУ объяснили, для чего с территории Чернобыльского биосферного заповедника изъяты земельные участки общей площадью 695,2 га. На самом деле это участки вдоль границы шириной 45 метров. Они необходимы для устройства инженерно-технических сооружений, пограничных символов и коммуникаций для контроля границ и местных дорог.

Напомним, территория Чернобыльского заповедника граничит с Беларусью, и именно по местным дорогам в первые дни полномасштабного вторжения в Украину заходили российские войска.

Общая площадь заповедника после изменений составит 226 269,5 га.