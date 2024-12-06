РФ нанесла удар по Запорожской области: семеро погибших, ранены дети

Российские оккупационные войска 6 декабря атаковали Запорожскую область. В результате удара семь человек погибли, среди раненых — дети﻿. Со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова, сообщает Деловая столица.

По его словам, четыре человека ранены, среди них двое детей. Также загорелась станция технического обслуживания.

Кроме того, в некоторых громадах есть проблемы с электроэнергией.

На месте работают все экстренные службы.

По данным ОВА, за прошедшие сутки, 6 декабря, российские войска нанесли 435 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

254 беспилотника атаковали Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

9 обстрелов из РСЗО нанесли по территории Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

172 артиллерийских удара пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.