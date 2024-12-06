Путин приказал организовать чемпионат среди оккупантов, ставшими инвалидами в Украине

Глава Кремля Владимир Путин поручил рассмотреть проведение с 2025 года чемпионата по "профессиональному мастерству" среди российских солдат, которые получили инвалидность на войне с Украиной.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля, которое цитирует пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Деловая столица.

Кремлевская пропаганда называет российских оккупантов в Украине "бойцами спецоперации".

"Путин поручил рассмотреть проведение с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди бойцов спецоперации — инвалидов" , — говорится в сообщении.

Отметим, Путин регулярно "пиарится" в госпиталях вместе с безногими и безрукими бойцами своей армии, которые получили ранения в развязанной им войне.