В Израиле сообщили о ликвидации еще одного лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации заместителя командира батальона Shati группировки ХАМАС Маджди Акилана. Он руководил резней в кибуце Нахаль-Ози 7 октября 2023 года. Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает Новое время.

Как сказано в сообщении, Воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по батальону Shati, в результате чего были ликвидированы несколько ключевых боевиков этого подразделения, в том числе и Акилана.

Известно, что Акилан руководил резней в Нахаль-Озе 7 октября и с тех пор отвечал за большинство атак против израильских военных в северной и центральной частях Газы.

По данным издания, также был ликвидирован старший член подразделения прокладки туннелей в подразделении ХАМАС в Газе Мамдух Мехна, а также Ахмад Сувайдан, командир роты батальона Шати. Сувейдан участвовал в захвате в заложники израильских гражданских в секторе Газа 7 октября.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, захватив несколько населенных пунктов вблизи границы и взяв в плен десятки заложников. Отвечая на нападение, Израиль начал контртеррористическую операцию, которая продолжается до сих пор.

ХАМАС заявил, что удерживал в заложниках по крайней мере 222 человека. Позже состоялись несколько обменов, поскольку Израиль также имел определенное количество заключенных из числа членов группировки.

21 ноября 2024 года исполняющий обязанности руководителя ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что группировка не будет заключать соглашения об обмене заложников на пленных с Израилем, пока не закончится война.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что после завершения войны ХАМАС не будет управлять в Газе, а военный потенциал группировки будет полностью уничтожен.

По подсчетам The Washington Post, 63 человека остаются заложниками в секторе Газа. 117 человек были освобождены, 71 человек погиб.