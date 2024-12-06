Послы ЕС не согласовали 15-й пакет санкций против РФ - СМИ

Послы Европейского Союза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ, поскольку два государства заблокировали такое решение﻿. Со ссылкой на Sky News, сообщает Деловая столица.

Как рассказали телеканалу неназванные дипломаты, два государства решили заблокировать новый пакет санкций из-за разногласий в вопросе продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Послы вернутся к обсуждению нового пакета санкций против РФ позже.

Также, по данным журналистов, в рамках пакета обсуждался вопрос о продлении действия исключения, которое позволяет Чехии продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и произведенных на словацком нефтеперерабатывающем заводе.

Сама Прага выступает против продления, но Братислава хочет его сохранить. Срок действия такого исключения истек еще вчера, 5 декабря.