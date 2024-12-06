Послы ЕС не согласовали 15-й пакет санкций против РФ - СМИ
Послы Европейского Союза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ, поскольку два государства заблокировали такое решение. Со ссылкой на Sky News, сообщает Деловая столица.
Как рассказали телеканалу неназванные дипломаты, два государства решили заблокировать новый пакет санкций из-за разногласий в вопросе продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.
Послы вернутся к обсуждению нового пакета санкций против РФ позже.
Также, по данным журналистов, в рамках пакета обсуждался вопрос о продлении действия исключения, которое позволяет Чехии продолжать импорт дизельного топлива и других продуктов, полученных из российской нефти и произведенных на словацком нефтеперерабатывающем заводе.
Сама Прага выступает против продления, но Братислава хочет его сохранить. Срок действия такого исключения истек еще вчера, 5 декабря.