Зеленский отреагировал на удары по Кривому Рогу и Запорожье

Российская Федерация обстреляла Кривой Рог и Запорожье в вечер Святого Николая. Именно поэтому слова России о мире ничего не значат.﻿ Со ссылкой на президента Владимира Зеленского в соцсетях, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, запущенные Россией бомбы и ракеты очень красноречиво говорят о действиях РФ.

"В вечер Святого Николая авиабомбы по Запорожью - просто по СТО, по машинам с людьми. По состоянию на сейчас известно о четырех раненых, всем оказывается помощь. В перечне погибших - девять человек. Ракетный удар по Кривому Рогу - по обычному городскому зданию. Семнадцать раненых. Двое погибли. И это только два российских удара по двум украинским городам за один день" , - рассказал президент.

Зеленский напомнил, что за время полномасштабного вторжения Россией были нанесены тысячи таких ударов. Эти удары совершенно очевидно утверждают, что российскому диктатору Владимиру Путину не нужен реальный мир.