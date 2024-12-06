В США суд поддержал закон, запретивший TikTok

Федеральный апелляционный суд поддержал закон, запретивший TikTok в США, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении. Это должно произойти до 19 января. Со ссылкой на CBS News, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщается, коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия единогласно встала на сторону Министерства юстиции США, отказавшись рассматривать ходатайство TikTok и китайской материнской компании ByteDance.

"Мы пришли к выводу, что те части закона, которые заявители имеют право обжаловать, то есть положения, касающиеся TikTok и связанных с ним компаний, выдерживают конституционную проверку. Поэтому мы отклоняем петиции" , - заявили в суде.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде или апелляционной коллегии суда полного состава.

Запрет TikTok в США

Напомним, в апреле президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет запретить TikTok в США.

Закон дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.