Дипломаты НАТО определились с системами ПВО для Украины - МИД

Во время встречи министров иностранных дел НАТО дипломаты определили системы противовоздушной обороны, которые Украина может получить в короткие сроки, сообщает Левый берег.

Об этом заявил на пресс-конференции спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

По его словам, в штаб-квартире Альянса министры прежде всего обсудили военную поддержку нашего государства, особенно усилением воздушного щита.

«Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в кратчайшие сроки. Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов» , - сказал Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украина срочно нуждается в поставках 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Эти поставки нужны по возможности до конца этого года.