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Оккупанты будут штрафовать жителей захваченной части Запорожской области за украинский язык

Оккупанты будут штрафовать жителей захваченной части Запорожской области за украинский язык
Фото: Facebook

Российские захватчики усиливают русификацию Запорожской области — будут штрафовать жителей временно оккупированных территорий за украинский язык﻿. Со ссылкой на данные Центра национального сопротивления, сообщает Деловая столица.

"На оккупированных территориях Запорожской области россияне обещают штрафовать владельцев частных домов за украиноязычные адресные таблички с действительными названиями улиц", — говорится в сообщении.

Оккупанты планируют практиковать подобные штрафы с начала 2025 года.

"Это часть политики тотальной русификации, направленной на уничтожение украинской идентичности и вытеснение любых символов, напоминающих об оккупационном статусе этих земель", — отметили в Центре нацсопротивления.

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