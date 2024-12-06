Оккупанты будут штрафовать жителей захваченной части Запорожской области за украинский язык

Российские захватчики усиливают русификацию Запорожской области — будут штрафовать жителей временно оккупированных территорий за украинский язык﻿. Со ссылкой на данные Центра национального сопротивления, сообщает Деловая столица.

"На оккупированных территориях Запорожской области россияне обещают штрафовать владельцев частных домов за украиноязычные адресные таблички с действительными названиями улиц" , — говорится в сообщении.

Оккупанты планируют практиковать подобные штрафы с начала 2025 года.