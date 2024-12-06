Оккупанты будут штрафовать жителей захваченной части Запорожской области за украинский язык
Российские захватчики усиливают русификацию Запорожской области — будут штрафовать жителей временно оккупированных территорий за украинский язык. Со ссылкой на данные Центра национального сопротивления, сообщает Деловая столица.
"На оккупированных территориях Запорожской области россияне обещают штрафовать владельцев частных домов за украиноязычные адресные таблички с действительными названиями улиц", — говорится в сообщении.
Оккупанты планируют практиковать подобные штрафы с начала 2025 года.
"Это часть политики тотальной русификации, направленной на уничтожение украинской идентичности и вытеснение любых символов, напоминающих об оккупационном статусе этих земель", — отметили в Центре нацсопротивления.