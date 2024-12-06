Зеленский во Франции встретится с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 7 декабря, примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Cо ссылкой на AFP, сообщает Деловая столица.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба французского лидера. В Елисейском дворце заявили, что Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа, а затем – Зеленского, после чего отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

Встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским – в 18:00.

Там не уточнили, запланирована ли встреча между Трампом и Зеленским, о чем раньше писали СМИ – в двустороннем или в трехстороннем формате с участием лидера Франции.

Ранее Трамп публично подтвердил участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, куда также пригласили около полусотни первых лиц разных государств.