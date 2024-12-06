Президент Румынии рассказал, как долго будет оставаться в должности

В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов. Нынешний президент Клаус Йоханнис объяснил, до когда будет оставаться на посту. Со ссылкой на News.ro, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Йоханнис заявил, что останется в должности до избрания нового президента Румынии. Президент заявил, что парламентские выборы будут признаны действительными, будет созван новый Парламент, будут организованы консультации с парламентскими партиями, а после выборов будет сформировано новое правительство.

"Новое румынское правительство установит новые даты проведения двух туров президентских выборов. Новое правительство установит, когда состоятся президентские выборы" , - сказал он.

Президент также упомянул о своем сроке пребывания в должности.

"Что я буду делать? В румынской Конституции мы читаем в статье 83, пункт 2: Президент Румынии осуществляет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. Вывод: я остаюсь в должности до избрания нового Президента Румынии. Когда новый президент будет приведен к присяге, я уйду отсюда" , - сказал румынский лидер.

Глава государства также заявил, что он не хочет быть премьер-министром, а хочет довести свой мандат до конца.

"И нет, я не буду премьер-министром Румынии, я не хочу быть премьер-министром, я просто хочу довести этот мандат до конца" , – добавил Йоханнис.

Напомним, что сегодня Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.