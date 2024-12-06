Один из департаментов Минкульта возглавил политконсультант, который поддерживал Медведчука

Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности" и назначило исполняющим обязанности директора политконсультанта Сергея Быкова, который ранее поддерживал соратника Путина в Украине Виктора Медведчука.﻿ Со ссылкой на приказ №884 на сайте МКСК, "Детектор медиа", Texty.org, сообщает Украинская правда.

Министерство культуры приказом от 6 декабря переименовало "Научный центр развития туризма" в государственное учреждение "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Назначенный исполняющим обязанности директора Быков, до ноября 2024 года работал заместителем начальника управления стратпланирования и коммуникаций и начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

"Один из первых шагов - это аудит работы Центра за предыдущий период. Общее направление работы Центра не меняется, оно определено у нас стратегией: мы должны в конце концов сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понятна людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой - это все основная цель работы Центра. И мы будем продолжать действующие проекты, которые реализует Центр сейчас" , - сообщил Быков.

По словам Быкова, Центр стратомуникаций и информационной политики, который возглавляет сейчас Игорь Соловей, является "одной из редакций "Укринформа"".

Отметим, что Быкова и его бывшую жену часто приглашали в качестве экспертов в эфиры пророссийских телеканалов.

Кроме того, Быков после революции Достоинства в СМИ выступал с тезисами в пользу кума российского лидера Виктора Медведчука, которого в 2022 году обменяли на военнопленных с "Азовстали" и открыто поддерживал госизменника. В частности, отмечал, что вместо сотрудничества с ЕС и НАТО нужно воплощать "мирный план Медведчука".

Сам Быков даже называл революцию Достоинства "государственным переворотом".

По данным Texty.org, Быков связан с медийщиками, которых подозревают в работе в пользу Медведчука и России.

Кроме того, новое назначение Быкова раскритиковали журналисты и медийщики в соцсетях.

В то же время, сейчас на Facebook-странице политконсультанта указано, что он работал в Офисе президента.