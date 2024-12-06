Журналисты узнали, что среди влиятельных правоохранителей есть более десятка земляков Татарова

Журналисты установили около полутора десятков правоохранителей, которые происходят из городка Новоукраинка на Кировоградщине, где вырос заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров. Со ссылкой на расследование "Схем", сообщает Украинская правда.

По данным расследователей, эти правоохранители имеют с Татаровым общий карьерный, научный путь или родственные связи. А теперь занимают влиятельные должности в системе органов внутренних дел, Нацполиции и Госбюро расследований.

В частности, на должности начальника управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции работает брат Олега Татарова – Андрей Мельниченко. Им руководит Максим Цуцкиридзе, о связях которого с Татаровым уже было известно ранее.

Заместителем Цуцкиридзе также работает Артем Шевчишен. Он с выше упомянутым Мельниченко дружат со времен учебы в академии внутренних дел, о чем свидетельствуют их совместные фото того периода, опубликованные в соцсетях.

Шевчишен – частый соавтор научных работ как с Татаровым, так и с Цуцкиридзе.

Также из Новоукраинки походят братья Игорь и Виктор Луговые.

Виктор возглавляет следствие Нацполиции всей Киевской области, а Игорь – советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции Украины. Последний также имеет общие публикации с Татаровым, преимущественно на тему образования в системе подготовки милицейских кадров.

В подчинении Виктора Лугового тоже на руководящих должностях работают еще двое правоохранителей родом из Новоукраинки. В частности, его заместитель 29-летний Вячеслав Матвийчук. А также – начальник одного из отделов Нацполиции Киевской области 32-летний Виталий Кушнеров, который писал диссертацию под руководством Татарова.

Еще одни братья-чиновники родом из Новоукраинки – Олег и Александр Тарасенко.

Александр Тарасенко работает директором департамента образования, науки и спорта Министерства внутренних дел Украины, а Олег Тарасенко – заместителем начальника департамента миграционной полиции Нацпола. Оба уже пересекались с Татаровым на научном поприще.

Влиятельных земляков Татарова нашли журналисты и в Главном следственном управлении Государственного бюро расследований. Там заместителями работают Вадим Загамула и Станислав Стратонов. Они тоже писали диссертацию под руководством Олега Татарова.

В киевском управлении ГБР есть еще одни давние знакомые Татарова из Новоукраинки. В частности Артем Спусканюк, заместитель руководителя следственного отдела в ГБР столицы, который тоже защищал диссертацию под руководством Татарова. И Артем Козаченко, старший следователь ГБР в киевском теруправлении, который, судя по многочисленным совместным фотографиям в соцсетях, является юношеским другом брата Олега Татарова – Андрея Мельниченко.

На запросы журналистов о том, продолжают ли они общаться с заместителем председателя ОП и способствовал ли он получению ими должностей четверо вышеперечисленных работников ГБР ответили, что контактов с ним не поддерживают.

Чиновники из других правоохранительных органов на запросы журналистов не ответили.

Сам Татаров пока тоже не ответил на запрос редакции "Схем".