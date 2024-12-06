В МИД заявили, что Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой Трампа

Украина может самостоятельно коммуницировать с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Для этого Киеву не нужны посредники.﻿ Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Вчера глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после победы Трампа на президентских выборах в США окончание войны в Украине стало "близким, как никогда" и подчеркнул, что Венгрия "прилагает все усилия, чтобы цель Трампа стала реальностью".

Комментируя заявление венгерского министра Сийярто, Тихий заявил, что Украина не нуждается в посредниках.

"Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом, и президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел, и руководителя Офиса президента. Поэтому все эти вопросы решаются в прямом американском диалоге и просто нет необходимости обращаться для этого к посредникам" , - сказал Тихий.

Контакты Зеленского с Трампом

Напомним, что украинский президент уже не раз контактировал с Трампом. В частности, на днях после выборов президента США Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Украинский лидер отметил, что их разговор был отличным и у них есть договоренности. В частности поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.

В начале месяца Зеленский подчеркнул, что контактов между представителями Украины и командой новоизбранного президента США Дональда Трампа должно быть больше.

А также президент объяснил, что важные переговоры между Украиной и новоизбранным президентом США будут возможны уже после его инаугурации.

Заметим, что завтра и Трамп и Зеленский будут в Париже. Они оба встретятся с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Однако о совместной встрече лидеров ничего не известно.