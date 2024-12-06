Генштаб: За сутки 163 боя, половина – на Кураховском и Покровском направлениях

На фронте с начала суток 6 декабря состоялось 163 боев, на Кураховском и Покровском направлениях самая горячая ситуация. Об этос говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 6 декабря, сообщает Украинская правда.

"С начала суток произошло 163 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (2 ракеты), семь авиационных ударов (в частности, задействовал 13 КАБ) и 512 ударов дронами-камикадзе, совершил 3270 обстрелов позиций наших войск" , - сообщили военные.

Вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани на Харьковском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять раз враг атаковал укрепления на Купянском направлении вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны за прошедший день на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Атаки отбиты.

Вблизи Белой Горы и Ступочек неудачей завершились три попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого.

Интенсивно атакует враг наши подразделения и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 35 атак. Террористы пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего.

Продолжается шесть боестолкновений на Времовском направлении, всего до сих пор агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены три вражеские атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области, идут ожесточенные бои, украинские защитники наносят ощутимые потери российской захватнической армии.