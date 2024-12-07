В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы после авиаудара РФ

После атаки россиян в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС Украины

В ночь на 7 декабря спасатели сообщили о завершении аварийно-спасательных работ в Запорожье.

Они уточнили, что среди 24 травмированных - четырехмесячный младенец, дети 4 и 11 лет.

Также, по данным ГСЧС, в результате авиаудара по городу погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

"На месте происшествия работали соответствующие экстренные и коммунальные службы города.

Для ликвидации последствий вражеского обстрела привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники".

Что предшествовало: Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье.