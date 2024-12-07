Президент Южной Кореи принес извенения за введение военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в субботу, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения в начале этой недели, пообещав при этом больше не повторять подобного, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Юн Сок Йоль, цитирует Yonhap.
"Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, наверное, были очень удивлены".
Издание отмечает, что Юн сказал это в телевизионном обращении за несколько часов до голосования в парламенте по его импичменту.
Президент Южной Кореи сказал, что ввел военное положение из-за "отчаяния", но признал, что такое внезапное решение вызвало "беспокойство и неудобства" у людей.
"Я не избегу юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения".
Юн пообещал оставить все решения, в том числе и относительно его президентства, за своей Партией народной власти, чтобы стабилизировать положение в стране.
Что предшествовало: Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.
Предыстория:
- 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
- После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.